Мера принята для проведения весенней «просушки» дорог и сохранения их целостности.

С 24 марта по 22 апреля в Владимирской области будет введен запрет на движение большегрузных автомобилей. Это мера принята министерством транспорта региона для проведения весенней «просушки» дорог и сохранения их целостности.Ограничения коснутся авто с нагрузкой на оси, превышающей допустимые нормы. Для проезда в этот период требуется специальное разрешение.Однако запрет не применяется к перевозкам социального назначения, пассажирским автобусам, а также транспортировке продуктов питания, животных, лекарств, топлива, удобрений, почты и грузов для ликвидации последствий ЧС. Действие ограничений не затронет также технику и материалы для дорожно-ремонтных работ.