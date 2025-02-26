Свои мнения о влиянии геополитических событий на финансовые рынки высказал на пресс-конференции первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов.

Свои мнения о влиянии геополитических событий на финансовые рынки высказал на пресс-конференции первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов. По его словам, хотя на горизонте появились намеки на мирные переговоры, делать далеко идущие выводы пока преждевременно.Пьянов отметил, что эксперты внимательно отслеживают четыре ключевых области, которые могут ощутимо измениться в свете геополитических изменений: рынок ценных бумаг, валютный рынок, международные расчеты и работа с заблокированными активами. Он подчеркнул, что уже сейчас можно заметить влияние первых контактов по урегулированию конфликта на рынок ценных бумаг и динамику курсов валют.«Есть и пятая область, которая нам не подвластна. Накопленные результаты в первых четырех областях могут ускорить переход денежно-кредитной политики к снижению ключевой ставки, но это не является базовым сценарием. Сейчас ни один экономический игрок в России не прогнозирует иначе, чем сохранение текущего изоляционного режима и сохранение текущей денежно-кредитной политики», - отметил Дмитрий Пьянов.Зампред госбанка предостерег от излишнего оптимизма, указывая на то, что при всей динамичности развития современного мира и готовности стран контактировать, текущая ситуация может затянуться и напоминать решение Вьетнамского конфликта. «Даже если будут достигнуты предварительные соглашения, полное урегулирование может занять много лет. Мы не закладываем быстрое разрешение конфликта в наши бизнес-планы», — заявил он.Кроме того, Пьянов отметил, что динамика урегулирования может различаться в зависимости от взаимодействия с США и Европейским Союзом, что требует особой осторожности в оценках.