Огромную свалку на 1 100 квадратов обнаружили на землях лесного фонда Заречного лесничества. Кучи ТКО, остатков стройматериалов, крупногабаритный мусор, спиленные ветки, покрышки и многое

Огромную свалку на 1 100 квадратов обнаружили на землях лесного фонда Заречного лесничества. Кучи ТКО, остатков стройматериалов, крупногабаритный мусор, спиленные ветки, покрышки и многое другое обнаружила прокуратура района в ходе проверок. Добиваться освобождения леса от мусора пришлось через суд. прокурор направил иск с требованием к минлесхозу Владимирской области ликвидировать незаконную свалку. Судья встал на сторону