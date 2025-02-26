Девушку пытали, избили, а также ей обстригли волосы.

Во Владимире суд вынес приговор группе подростков, жестоко избивших 14-летнюю девушку во время вечеринки. В январе 2024 года несовершеннолетние арендовали квартиру, где выпивали. Скоро произошел конфликт, из-за того, что девушка пролила воду на одного из знакомых.Малолетние преступники, включая 17-летнего и 16-letнего парней, принудительно поместили девушку в ванную и подвергли её жестоким пыткам, включая «контрастный душ», также девушке вымазали лицо йодом, из-за чего она получила ожоги 1-ой степени. Пострадавшую избили несколько человек, раздели до гола, а также обстригли волосы.Издевательства продолжались от двух до трех часов, и всё происходящее было записано на видео. Потом запись выложили в интернет. Подсудимые признали свою вину и были осуждены на срок от 2 лет 3 месяцев до 2 лет 6 месяцев. Суд также взыскал с них 170 000 рублей в пользу потерпевшей за моральный вред.