Они позволяют учащимся совмещать учебу и работу, а также приобретать практический опыт еще до получения диплома.

В рамках национального проекта «Образование», реализуемого в России с 2019 по 2024 годы, во Владимирской области продолжается создание учебно-производственных комплексов (УПК), которые помогают студентам интегрироваться в рабочую среду. Эти комплексы позволяют учащимся совмещать учебу и работу, а также приобретать практический опыт еще до получения диплома.В 2023 году был открыт УПК по направлению «Обслуживание транспорта и логистика» на базе Высшей государственной инженерно-технической школы им. Д.К. Советкина. В 2024 году количество учебно-производственных комплексов увеличилось: в Никологорском аграрно-промышленном колледже заработала ветеринарная клиника «Мягкие лапки», где будущие ветеринары и зоотехники делают первые шаги под руководством опытных педагогов. Кроме того, в Гороховце начала функционировать учебная гостиница «Юность», где студенты обрабатывают туристов со всей страны.Владимирский технологический колледж также стал местом для трех современных УПК. Здесь открылась «Территория красоты» — бьюти-коворкинг, где студенты в формате практики осваивают профессии в индустрии красоты, а новый «Арт-центр» предлагает обучение по востребованным специальностям, связанным с швейным делом. В декабре прошлого года здесь также был запущен Центр компетенций сварочных технологий, который предоставляет образовательные программы профессиональной подготовки для студентов и взрослого населения.Министр образования Светлана Болтунова отметила, что такие производственные комбинаты на базе колледжей способствуют эффективному обучению, позволяя студентам не только получать теоретические знания, но и на практике осваивать профессии, получать заработную плату и развивать свои навыки в реальных условиях.