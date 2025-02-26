Лосиха едва не погибла на реке Уводь.

В минувшие выходные житель города Камешково Владимирской области Роман Доронин проявил героизм, спасая лосиху, которая оказалась в опасной ситуации на реке Уводь. Об этом рассказали «Владимирские ведомости».Роман увидел, как животное, не в силах выбраться из ледяной воды, начинает тонуть. Он быстро вернулся домой за бензопилой и прорубил лед до берега. Однако оказалось, что лосиха, долгое время находясь в воде, не захотела двигаться. Тогда Роман начал уговаривать ее пройти по проложенной дорожке из воды. С его настойчивостью и поддержкой животное, наконец, смогло выбраться на сушу.Напомним, ранее мы писали, что во