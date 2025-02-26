46-летняя жительница поселка Первомайский Ковровского района отправится в колонию на 6 лет за убийство 45-летнего мужа во время пьяных разборок. Женщина пыталась убедить суд, что лишила

46-летняя жительница поселка Первомайский Ковровского района отправится в колонию на 6 лет за убийство 45-летнего мужа во время пьяных разборок. Женщина пыталась убедить суд, что лишила супруга жизни в ходе самообороны, но результаты экспертиз эту версию опровергли. Об этом сообщается в пресс-службах Следкома и прокуратуры области. Трагедия произошла в воскресный день 16 июня прошлого года.