Ее площадь составила 1,1 тыс. кв. м.

Во Владимирской области в Заречном лесничестве Петушинского района была обнаружена огромная стихийная свалка, содержащая коммунальные, строительные, крупногабаритные и древесные отходы, а также использованные покрышки. Ее площадь составила 1,1 тыс. кв. м.Прокуратура Владимирской области инициировала судебный процесс, потребовав от министерства лесного хозяйства ликвидировать свалку. Иск был удовлетворён, и свалка будет устранена.Напомним, ранее мы писали, что