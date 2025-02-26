В Суздальском, Юрьев-Польском и Собинском районах было зафиксировано стопроцентная выживаемость озимых.

Владимирский филиал Россельхозцентра провел отбор почвенных монолитов с озимыми растениями в пяти районах области во второй половине января. Специалисты оценили результаты как обнадеживающие, несмотря на аномально теплую погоду, вызывающую беспокойство у аграриев.Начальник отдела защиты растений Виктория Меркулова сообщила, что в Суздальском, Юрьев-Польском и Собинском районах было зафиксировано стопроцентная выживаемость озимых, в то время как в Меленковском – 3,4% гибели, а в Вязниковском – 7%. Меркулова считает, что температурные колебания февраля не повлияют негативно на состояние растений. Метод отращивания монолитов позволяет получить достоверные данные о жизнеспособности озимых, что подтверждается строгим соблюдением методов отбора и транспортировки.Напомним, ранее мы писали, что