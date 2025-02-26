В Суздале на улице Гоголя собираются благоустроить многофункциональную спортплощадку. Об этом сообщила глава администрации города Алиса Бирюкова. Проект предполагает комплексное

В Суздале на улице Гоголя собираются благоустроить многофункциональную спортплощадку. Об этом сообщила глава администрации города Алиса Бирюкова. Проект предполагает комплексное обновление уже существующей площадки. После проведения работ местные жители смогут играть там в волейбол, баскетбол, мини-футбол и большой теннис. Из телеграм-канала «Алиса Бирюкова» Предусмотрены новое покрытие, зрительские трибуны, комфортные раздевалки команд, судейское помещение, пункт проката