Во Владимире будут судить нетрезвую автоледи без прав, которая сбила пешехода на улице Студенческой. Инцидент произошел 1 декабря прошлого года. Обвиняемая перепутала педали и наехала на

Во Владимире будут судить нетрезвую автоледи без прав, которая сбила пешехода на улице Студенческой. Инцидент произошел 1 декабря прошлого года. Обвиняемая перепутала педали и наехала на 45-летнюю женщину так, что ее пришлось доставать из-под авто спасателям. В прокуратуре области поделились видео – авария попала на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как автомобиль «Мицубиси Монтеро» сначала