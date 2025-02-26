Это решение связано с планами по реконструкции аэропорта Семязино.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил о начале сотрудничества Владимирской авиабазы с аэропортом в Калуге. Это решение связано с планами по реконструкции аэропорта Семязино.Подрядчик «Автобан», который будет заниматься работами, планирует выйти на площадку в марте-апреле, с основным строительством летом. Соглашение с аэропортом в Калуге позволит команде Владимирской авиабазы получить необходимый опыт в реализации подобного проекта.Напомним, ранее мы писали, что