Ровно через неделю, 5 марта, во Владимире будут проверять систему оповещения населения. Проверка продлится с 10:00 до 11:00, в это время горожане услышат вой сирены, рассказали в пресс-службе

Ровно через неделю, 5 марта, во Владимире будут проверять систему оповещения населения. Проверка продлится с 10:00 до 11:00, в это время горожане услышат вой сирены, рассказали в пресс-службе мэрии. Из пресс-релиза администрации города Владимир В период с 10.00 до 11.00 часов будет включаться местная система централизованного оповещения населения с запуском электрических сирен и осуществлением перехвата