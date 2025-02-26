В новом гинекологическом отделении областного перинатального центра начали проводить гистероскопию и гистерорезектоскопию. Это одни из самых современных и эффективных процедур в

В новом гинекологическом отделении областного перинатального центра начали проводить гистероскопию и гистерорезектоскопию. Это одни из самых современных и эффективных процедур в диагностике и лечении гинекологических заболеваний, рассказали в пресс-службе медучреждения. Теперь пациенткам, страдающим от полипов, миом, маточных кровотечений и бесплодия не нужно ехать за пределы региона. Гистерорезектоскопия дает возможность быстро и безопасно удалить патологические образования.