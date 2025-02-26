Истязания продолжались около трех часов на съемной квартире во время вечеринки.

За пролитую воду на приятеля 14-летняя Катя Смирнова из Владимира (имя изменено — прим. ред.) поплатилась дорого: ей обрезали волосы, раздели догола, обмазали лицо йодом и избили. Все происходящее подростки записывали на видео. Истязания продолжались около трех часов на съемной квартире. Такое зверство над девочкой совершили так называемые друзья. Подробности — в материалеПришла на вечеринкуДевочка даже не подозревала, чем закончится для нее очередная встреча с друзьями. В январе 2024 года подростки сняли квартиру на улице Элеваторной во Владимире, купили алкоголь и устроили вечеринку. Настроение у компании резко поменялось, когда Катя пролила воду на одного из парней.Произошедшее настолько его задело, что он ударил девочку, потащил в ванную и позвал друзей. Из комнаты Катя смогла выйти только через три часа. Все это время ее избивали, раздели догола, обливали холодной и горячей водой, измазали лицо йодом. В результате Катя получила ожог первой степени. Пытки подростки записали на видео, а потом выложили в соцсети и разослали знакомым.«Кроме того, полагая, что потерпевшая имеет денежный долг перед другой их знакомой, фигуранты самовольно взяли ее мобильный телефон, передав ей взамен менее ценный по стоимости», — рассказали в СУ СК РФ по Владимирской области.Были под стражейДолго обидчиков Кати искать не пришлось. Парней задержали. Ими оказались 17-летний и 18-летний юноши. Во время расследования они находились под стражей. Парней судили по статьям ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание группой лиц в отношении заведомо несовершеннолетнего); ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни); ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство).Суд приговорил молодых людей к реальным срокам в колонии — 2 года 3 месяца и 2 года 6 месяцев.Кроме этого, потерпешая девочка получит моральную компенсацию в размере 170 тысяч рублей.Напомним, что во Владимирской области мать , которые болеет сахарным диабетом. Такой «метод воспитания» женщина использовала, когда ребенок ел запрещенные конфеты. Отец мальчика пропал на СВО. Расследование продолжается.