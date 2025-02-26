Предполагается установить 38 конструкций с 14 яблоками сорта Роялти и 2280 цветами и злаками.

Власти Владимира выделили 240 тысяч рублей на озеленение Большой Московской улицы. Стало известно о планах украсить центральную улицу, где осталось всего пять лип, с помощью вазонов с декоративными яблонями и цветами.Предполагается установить 38 конструкций с 14 яблоками сорта Роялти и 2280 цветами и злаками.В рамках тендера, итоги которого подведут 11 марта, планируется закупка 18 яблонь высотой от 2,5 до 3 метров, возрастом от 4 до 6 лет с защитой корневой системы. Эти декоративные яблони будут привезены во Владимир в период с 10 по 20 апреля.Напомним, ранее мы писали, что