Во Владимире судили бывшего начальника «Владупрадора» за получение взятки путевками в санаторий. Михаил Климов так хорошо отдохнул в Сочи с женой, что теперь будет должен государству 3

Во Владимире судили бывшего начальника «Владупрадора» за получение взятки путевками в санаторий. Михаил Климов так хорошо отдохнул в Сочи с женой, что теперь будет должен государству 3 миллиона рублей. Контракт между «Владупрадором» и ООО «ЖелСтрой» был заключен 26 апреля 2022 года. Среди прочих работ подрядчик должен был отремонтировать участок дороги Бетонка – Красный Огорок –