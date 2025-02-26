Владимирская область ищет телекомпанию, которая снимет 10 роликов для мигрантов. Видео должны быть направлены на социально-культурную адаптацию иностранных граждан. За эту работу

Владимирская область ищет телекомпанию, которая снимет 10 роликов для мигрантов. Видео должны быть направлены на социально-культурную адаптацию иностранных граждан. За эту работу предлагается 500 тысяч рублей. Соответствующий лот выставили на сайте Госзакупок. В роли заказчика – министерство имущественных и земельных отношений Владимирской области. Согласно контракту, исполнитель должен снять 10 роликов, пять из них разместить на