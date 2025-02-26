Во Владимирской области с 24 марта по 22 апреля ограничат движение большегрузов. Об этом сообщили в ГБУ «Владупрадор». Ограничения коснутся дорог регионального и межмуниципального значения.

Во Владимирской области с 24 марта по 22 апреля ограничат движение большегрузов. Об этом сообщили в ГБУ «Владупрадор». Ограничения коснутся дорог регионального и межмуниципального значения. Полный список можно посмотреть в приказе министерства транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области. Из информации ГБУ «Владупрадор» Ограничения касаются автомобилей, нагрузка на оси которых превышает допустимые значения. Для проезда в