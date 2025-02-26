Новые меры поддержки для участников СВО и их семей будут действовать во Владимирской области. Служащим на спецоперации и их близким помогут создать и развить бизнес, сообщили в

Новые меры поддержки для участников СВО и их семей будут действовать во Владимирской области. Служащим на спецоперации и их близким помогут создать и развить бизнес, сообщили в правительстве. Александр Авдеев, губернатор области Эта тема очень важна, поскольку многие уходили на СВО с крупных предприятий, кто-то занимался бизнесом. И те, кто уже вернулся, задают справедливые вопросы