Пациентов стало меньше.

Во Владимирской области за минувшую неделю зарегистрировали 51 случай COVID-19. Число пациентов с коронавирусом сократилось — на 2,5%.Речь идет о периоде с 17 по 23 февраля. 18 случаев зафиксировали во Владимире, 14 — в Муромском районе, восемь — в Гусь-Хрустальном, четыре — в Ковроском районе, три — в Петушинском.С начала пандемии пациенты стали иначе переносить коронавирус. Сейчас люди могут болеть бессимптомно. Жителям рекомендуют чаще мыть руки, проветривать помещения и использовать медицинские маски в местах скопления.Почти 12,5 тысяч жителей .