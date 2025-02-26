С 17 по 23 февраля во Владимирской области выросли показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом. А вот ковидом заболевают все реже. Статистикой поделились в пресс-службе Роспотребнадзора области.

С 17 по 23 февраля во Владимирской области выросли показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом. А вот ковидом заболевают все реже. Статистикой поделились в пресс-службе Роспотребнадзора области. Так, показатель ОРВИ повысился на 15,6%. В больницы Владимирской области с симптомами этого заболевания обратилось 12 437 человек, в больницы Владимира – 4 080. Также за неделю появилось 10