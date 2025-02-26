В 2024 году в регионе зарегистрировали 7327 новых союзов.

Росстат представил данные о браках и разводах в России, сообщив о снижении числа заключенных браков во Владимирской области в «Год семьи». В 2024 году в регионе зарегистрировали 7327 новых союзов, что на 720 меньше, чем в 2023 году, когда в 2023 году, когда поженились 8047 человек.При этом также наблюдается снижение разводов: в 2024 году процесс расставания затронул 5440 человек, что на 93 меньше, чем годом ранее.Напомним, ранее мы писали, что