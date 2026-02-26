На минувшей неделе, с 16 по 22 февраля 2026 года, на территории региона зафиксировано 21 ДТП с пострадавшими.

На минувшей неделе, с 16 по 22 февраля 2026 года, на территории региона зафиксировано 21 ДТП с пострадавшими. В результате аварий два человека скончались и 26 — получили различные травмы. Об этом рассказала УМВД России по региону.Кроме того, за семь дней стражи дорог оформили 829 происшествий с материальным ущербом.Также полицейские выявили и отстранили от управления 55 водителей, севших за руль в нетрезвом виде или отказавшимся от прохождения медосвидетельствования.«Участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, всегда могут обратиться за помощью в подразделения Госавтоинспекции. Сделать быстро это можно с помощью системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб «112», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.