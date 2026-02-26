В городе Кольчугино перед судом предстанет работник сетевого магазина бытовой техники. Мужчину обвиняют в присвоении.

В городе Кольчугино перед судом предстанет работник сетевого магазина бытовой техники. Мужчину обвиняют в присвоении. Об этом сообщила прокуратуры Владимирской области.Следствие установило, что осенью прошлого года фигурант устроился в торговую точку и уже через месяц решил завладеть товаром. Он забрал со склада накопитель информации, беспроводные наушники и дорогой телефон, а во время разгрузки прихватил игровую консоль. Причинённый ущерб превысил 175 тыс. рублей.В настоящий момент уголовное дело передано в суд.