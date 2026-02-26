«Музей на колесах» сделает остановку в Муроме в предстоящие выходные. Посетить его можно в субботу и воскресенье (28 февраля и 1 марта), бесплатно. Для этого необходимо пройти предварительную

«Музей на колесах» сделает остановку в Муроме в предстоящие выходные. Посетить его можно в субботу и воскресенье (28 февраля и 1 марта), бесплатно. Для этого необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте поездпобеды.рф. Она открывается за сутки до начала работы выставки. «Поезд Победы» — первая в мире инсталляция, размещенная в движущемся поезде и обеспечивающая максимальный эффект