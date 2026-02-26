Заседания будут проходить еженедельно по четвергам и пятницам. Каждое продлится 3–4 часа.

Во Фрунзенском районном суде Владимира началось рассмотрение дела руководителей ООО «СитиСтрой», ООО «СитиСтройПлюс» и ООО «ИнтерСтройВладимир» — Игоря Другова, его сына Романа Другова и бизнес‑партнёра Василия Позднякова.Обняемых обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (совершённом группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения) и в злоупотреблении полномочиями, повлёкшем тяжкие последствия. Фигуранты руководили компаниями, начавшими строительство ЖК «Дуброва‑парк» и жилого дома на Никитской, но не завершили проекты. Из‑за этого около 1600 человек получили статус «обманутых дольщиков».Изначально дело должен был рассматривать Октябрьский райсуд, но его передали во Фрунзенский районный суд из‑за конфликта интересов. Несмотря на то, что среди сотрудников последнего тоже есть потерпевшие, отводов не заявили и перенос не потребовался. Заседания будут проходить еженедельно по четвергам и пятницам. Каждое продлится 3–4 часа. На первом заседании состоялось ознакомление с делом и оглашение обвинений прокурором.