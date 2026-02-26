27 февраля, на ТЭЦ в областном центре пройдут тренировочные учения по предотвращению чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики, сообщили в управлении гражданской защиты города

27 февраля, на ТЭЦ в областном центре пройдут тренировочные учения по предотвращению чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики, сообщили в управлении гражданской защиты города Владимира. Цель мероприятия — отработка слаженных действий всех служб для обеспечения безопасности энергетической инфраструктуры города. Учения пройдут под руководством правительства области и регионального МЧС. Жителей города просят соблюдать спокойствие и не предпринимать