На федеральной автотрассе Р-132 «Золотое кольцо» в Гусь-Хрустальном районе случилось смертельное ДТП. Об этом сообщили наши коллеги из региональных СМИ, ссылаясь на пресс-службу Госавтоинспекции Владимирской области.Трагедия произошла утром 23 февраля на 409-м километре дороги. Предварительно установлено, что 40-летняя автоледи на машине «Шевроле Кобальт» проходила левый поворот, выехала на встречную полосу и врезалась в большегруз с прицепом.Женина получила тяжёлые травмы и умерла до прибытия медиков. Кроме того, в аварии пострадала 12-летняя девочка-пассажир. Ребёнка доставили в медучреждение.Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.