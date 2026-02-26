27 февраля в ковровском спорткомплексе «Молодёжный» состоится четвертый областной фестиваль многоборья «СВОих не бросаем». Спортивный праздник объединит более 50 участников, среди которых

27 февраля в ковровском спорткомплексе «Молодёжный» состоится четвертый областной фестиваль многоборья «СВОих не бросаем». Спортивный праздник объединит более 50 участников, среди которых ветераны специальной военной операции и люди с нарушением опорно-двигательного аппарата. Об этом поделились в облправительстве. Участники будут состязаться в пяти различных дисциплинах: пауэрлифтинг – жим лёжа («сила тела»), настольная игра-джаккола («тактика»), бочча («метание