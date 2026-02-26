Изначально земля была законно куплена в 2021 году.

Во Владимирской области администрация округа Муром через суд отобрала земельные участки у сельхозпроизводителей Владимира Кострина и Сергея Чуркина. Об этом сообщает телеграм-каналПредприниматели годами создавали на них плодопитомник. Изначально земля была законно куплена в 2021 году, затем — подарена предпринимателям вдовой прежнего владельца, но администрация оспорила и сделку купли‑продажи, и договор дарения. На участки наложен арест.Предприниматели считают, что земля может быть изъята для коммерческой застройки, и опасаются ущерба аграрному потенциалу региона.