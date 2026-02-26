В ближайшую субботу, 28 февраля, в Муроме сделает остановку уникальный передвижной музей «Поезд Победы».

В ближайшую субботу, 28 февраля, в Муроме сделает остановку уникальный передвижной музей «Поезд Победы». Об этом сообщила правительства Владимирской области.Выставка будет открыта для посетителей два дня. Вход бесплатный, необходимо лишь зарегистрироваться на сайте поездпобеды.рф.Отмечается, что «Поезд Победы» является первой в мире инсталляцией, размещённой в движущемся составе. Для создания эффекта присутствия используются свыше 50 видеопроекторов, 18 видеостен и более 140 мультимедийных поверхностей.