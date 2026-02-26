Специалисты из владимирского ФГБУ «ВНИИЗЖ» разработали усовершенствованный способ, который помогает с высокой точностью отличать вакцинные штаммы вируса классической чумы свиней от тех,

Специалисты из владимирского ФГБУ «ВНИИЗЖ» разработали усовершенствованный способ, который помогает с высокой точностью отличать вакцинные штаммы вируса классической чумы свиней от тех, что циркулируют в природе. Это открытие позволит эффективнее следить за распространением болезни и поддерживать эпизоотическое благополучие в стране. Об этом сообщили в ФГБУ «ВНИИЗЖ». Учёные применили комплекс современных методов: субгенотипирование и молекулярно‑генетический анализ,