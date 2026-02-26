Цель учений — отработать слаженные действия всех служб для обеспечения безопасности энергетической инфраструктуры города.

27 февраля во Владимире пройдут тренировочные учения по предотвращению чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики. Мероприятия состоятся на территории городской ТЭЦ под руководством Правительства Владимирской области и ГУ МЧС России по Владимирской области. Об этом сообщили в мэрии города.Цель учений — отработать слаженные действия всех служб для обеспечения безопасности энергетической инфраструктуры города.Власти просят жителей сохранять спокойствие. Большое количество техники возле ТЭЦ не должно вызывать панику, никаких чрезвычайных ситуаций нет.