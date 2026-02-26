Мэрия оспаривала право муниципалитета на восемь объектов.

Арбитражный суд Владимирской области удовлетворил восемь исков администрации Владимира к межрегиональному территориальному Управлению Росимущества о статусе бомбоубежищ.Мэрия оспаривала право муниципалитета на восемь объектов по адресам: ул. Мира, д. 80/24, 82, 84, 86/11; ул. Ново‑Ямская, д. 26; ул. Балакирева, д. 28; ул. Большие Ременники, д. 2‑а; ул. Гагарина, д. 8, утверждая, что они ранее были федеральной собственностью и официально городу не передавались. Росимущество же ссылалось на включение объектов в реестр муниципальной собственности в 2012 году. В делах участвовали в качестве третьих лиц ГУ МЧС, прокуратура и городское Управление гражданской защиты.Суд встал на сторону мэрии. Право собственности муниципалитета прекращено, объекты будут переданы Российской Федерации. Решение пока не вступило в законную силу.