Кабинет начал работать на базе клинико-диагностического центра ОПЦ. Он оснащён современным ультразвуковым аппаратом премиум класса, позволяющим диагностировать нарушения развития плода

Кабинет начал работать на базе клинико-диагностического центра ОПЦ. Он оснащён современным ультразвуковым аппаратом премиум класса, позволяющим диагностировать нарушения развития плода на ранних сроках беременности. Врачи Перинатального центра проводят на нём пренатальный скрининг женщинам с 11 по 14 и с 18 по 21 неделю, по направлению врача женской консультации. УЗИ-аппарат имеет очень много функций. На этом