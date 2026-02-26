Женщина с сожителем распивали спиртные напитки, когда к ним подошли знакомые.

Во Владимирской области прокуратура и Следком направили в суд дело против 53‑летней жительницы Вязников, обвиняемой в нанесении ножевых ранений, повлёкших смерть мужчины. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.Инцидент произошёл вечером 13 сентября 2025 года в одном из парков Вязников. Женщина с сожителем распивали спиртные напитки, когда к ним подошли знакомые — ранее между сторонами уже были конфликты. Во время новой ссоры мужчина ударил женщину в плечо и выбросил её музыкальную колонку.Разозлившись, женщина купила нож в соседнем магазине, вернулась и нанесла мужчине удары в живот и правое бедро, а когда его жена попыталась вмешаться — пригрозила ей тем же. Пострадавшего госпитализировали в центральную городскую больницу Коврова, где он провёл около трёх месяцев, но в итоге скончался.Подсудимую обвиняют по двум статьям. Вину женщина признала частично.