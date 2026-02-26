По обвинению в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью перед судом предстанет житель Киржача.

По обвинению в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью перед судом предстанет житель Киржача. Об этом сообщила прокуратуры Владимирской области.Инцидент произошёл в мае прошлого года. Установлено, что фигурант устал от постоянного шума мотоциклов под окнами и решил проучить одного из водителей.Сначала мужчина вступил в словесный конфликт, а потом ударил мотоциклиста по спине деревянной палкой. Кроме того, обвиняемый схватил мотошлем и стукнул им по голове оппонента.В итоге мотоциклист был доставлен в больницу с многочисленными травмами, в том числе сломанным ребром и сотрясением мозга.«Вину в инкриминируемом деянии обвиняемый признал полностью, мотивировав это накопившимся раздражением и неумением держать себя в руках», — отмечается в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.Уголовное дело передано в суд.