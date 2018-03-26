«Ростелеком» создал систему видеонаблюдения для инновационного центра «Сколково», выступив в роли системного интегратора полного профиля. Кроме работ по проектированию зон обзора и архитектуры сети, специалисты компании выполнили строительно-монтажные работы по установке камер наблюдения и монтажу опор освещения, а также пуско-наладку оборудования. Созданная система включает почти 200 средств видеонаблюдения, включая комплексы видеофиксации нарушений «Стрелка».

26.03.2018Ростелеком обеспечил безопасность в СколковоРостелеком создал систему видеонаблюдения для инновационного центра Сколково, выступив в роли системного интегратора полного профиля. Кроме работ по проектированию зон обзора и архитектуры сети, специалисты компании выполнили строительно-монтажные работы по установке камер наблюдения и монтажу опор освещения, а также пуско-наладку оборудования. Созданная система включает почти 200 средств видеонаблюдения, включая комплексы видеофиксации нарушений Стрелка.Дмитрий Угнивенко, директор Департамента продаж корпоративным и государственным заказчикам МРФ Центр ПАО Ростелеком: Проект успешно завершен и комплекс передан на баланс заказчику. Я считаю, что мы смогли полностью реализовать компетенции по разработке и воплощению инфраструктурных решений любой сложности. Мы работали в постоянном контакте с заказчиком и его резидентами. Команда Ростелекома гибко реагировала на изменения пожеланий заказчика, демонстрируя приверженность Agile. Уверен, впереди нас ждёт долгое и плодотворное сотрудничество.Сергей Иванченко, первый заместитель генерального директора ООО ОДАС Сколково: ИЦ Сколково более 2х лет активно сотрудничает с ПАО Ростелеком по разным направлениям. За это время Ростелеком зарекомендовал себя как надёжный динамично развивающийся технологический партнёр. Вместе с тем данный проект для ИЦ Сколково стал первым опытом сотрудничества с Ростелекомом в качестве системного интегратора. В процессе работы специалисты Ростелекома продемонстрировали профессиональный подход и привнесли технологическую экспертизу, что в совокупности позволило получить качественный результат в заявленные сроки.Комплекс видеонаблюдения, созданный специалистами Ростелекома, многофункционален, но основная его задача – обеспечить сотрудникам Ситуационного центра возможность оперативно реагировать на внештатные ситуации. Изображение с камер в режиме реального времени передается Единый центр диспетчеризации и мониторинга Сколково. Видеонаблюдение охватывает объекты дорожной сети и инженерной инфраструктуры, а также парковочные пространства.Ростелеком предлагает сервис Видеонаблюдение для быстрой и простой организации контроля помещений и открытых территорий. Основные преимущества услуги – индивидуальное проектирование системы для заказчика, монтаж, настройка и подключение оборудования, а также организация удаленного доступа к видеозаписям по заявке клиента и техническое обслуживание системы.Узнать подробности об услугах Ростелекома для корпоративных клиентов можно на сайте или по бесплатному телефону 8 800 200 3000.* * *Макрорегиональный филиал Центр ПАО Ростелеком – структурное подразделение ПАО Ростелеком, которое действует на территории Центрального федерального округа, Москвы и Московской области.* * *– одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ Ростелекома – более 9,8 млн пользователей, из которых свыше 4,8 млн смотрит уникальный федеральный продукт Интерактивное ТВ.Выручка Группы компаний за 12 мес. 2017 г. составила 305,3 млрд руб., OIBDA достигла 96,9 млрд руб. (31,7% от выручки), чистая прибыль – 14,1 млрд руб.Ростелеком – безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.Компания – признанный технологический лидер инновационных решений в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.Стабильное финансовое положение Ростелекома подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.