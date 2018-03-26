Стало известно о бесстрашном юноше, который
рисковал собственной жизнью, чтобы спасти из охваченного огнем здания ТЦ Зимняя
вишня в Кемерово ребят. Парень уже спустился с четвертого на третий этаж,
когда услышал крики женщины о том, что ее детям нужна помощь.
Стало известно о бесстрашном юноше, который
рисковал собственной жизнью, чтобы спасти из охваченного огнем здания ТЦ "Зимняя
вишня" в Кемерово ребят. Парень уже спустился с четвертого на третий этаж,
когда услышал крики женщины о том, что ее детям нужна помощь.
Воспитанник кадетского корпуса МЧС
рассказал подробности произошедшего. В тот злополучный момент юноша находился в
зале кинотеатра.
"Никакой сирены, ничего не было. Взрывов
тоже я не слышал. Просто в зал забежала сотрудница кинотеатра и сказала всем
уходить, потому что пожар. Мы все вышли через пожарный выход. Мой сеанс был в
третьем зале, но когда по пожарному проходу мы шли мимо двери, ведущей во
второй зал, я еще обратил внимание. что туда почему-то никто не выходит. Были
люди за дверью или нет, я не успел понять" – приводит слова парня сайт .
По его словам, на третьем этаже
дыма было гораздо больше. "Там все было практически черным-черно. Нам всем
говорили спускаться, но какая-то женщина плакала и кричала, что никуда не пойдет,
потому что у нее там остались дети. Я подошел к ней, спросил, где они. Она была
просто не в себе от ужаса, махнула рукой в какую-то сторону, я туда и пошел", -
поделился кемеровчанин.
Ему не сразу
удалось найти ребятишек. "Я услышал детские крики. Я пошел на голос, и увидел,
что в одном из магазинов, или что это было, я в дыму не разглядел, трое малышей
забились в угол и плачут. В темноте я пошарил рукой и наткнулся на руку. Это
был мальчик лет 11, как я потом уже увидел. Так же наощупь еще взял за шиворот
двух девочек и потащил к выходу", – рассказал юный герой. Всех троих он передал их маме.
"Моя одежда – кадетский бушлат
со всеми документами – так и остались в гардеробе кинозала на четвертом этаже.
Через полчаса за мной приехали родители. Сейчас я дома, все в порядке", – заключил
парень.
Как писали Dni.Ru, в кемеровской гимназии №17 скорбят о педагоге Татьяне Дарсалии,
трагически скончавшейся в ТЦ "Зимняя вишня". По рассказам ее
учеников, 25 марта она отправилась с 14-летней дочерью в торговый центр
отдохнуть. Женщина спасала из огня школьников, но сама не успела
выбраться из торгового центра.
Напомним, пожар в
кемеровском торговом центре начался днем 25 марта. Среди возможных причин
случившегося рассматривают, в том числе, поджог. По факту случившегося
возбуждено уголовное дело. По данным МЧС на 18:00 по местному времени
(14:00 по московскому), из 64 человек, погибших при пожаре, опознаны 17.