Подтверждена гибель 56 человек при пожаре в кемеровском торговом центре. Становятся известны подробности спасательной операцию. Работу осложнили обрушения и взрыв газового баллона. Людей спасали при помощи подъемных механизмов, всего из огня удалось вытащить более 100 человек. Площадь пожара составила 1600 кв метров, площадь обрушения – 1500. Часть эвакуационных путей была закрыта. Двери одного из кинозалов на 4-м этаже оказались закрыты. Спасателям пришлось работать с риском для жизни.

Подтверждена гибель 56 человек при пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Между тем, становятся известны подробности спасательной операцию. Как рассказал замначальника ГУ МЧС по Кемеровской области Владимир Тихомиров, работу спасателей осложнили обрушения и взрыв газового баллона.Когда пожарные расчеты прибыли на место пожара, с четвертого этажа уже шел густой дым."Задымление было настолько сильным, что было непонятно, где именно находится очаг и что горит", — пояснил Тихомиров.Людей спасали при помощи подъемных механизмов, всего из огня удалось вытащить более 100 человек.Площадь пожара в общей сложности составила 1600 квадратных метров, площадь обрушения – 1500 квадратных метров.Часть эвакуационных путей была закрыта, сообщили ТАСС в оперативном штабе. Также проверяется информация о том, что двери одного из кинозалов на 4-м этаже оказались закрыты.Спасателям пришлось работать с риском для жизни, в условиях нулевой видимости, сильного задымления и загазованности и высокой температуры – в отдельных местах она достигала 800 градусов.