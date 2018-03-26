Акционерное общество «Первая Грузовая Компания» (АО «ПГК») Ярославский филиал АО «ПГК» проводит открытый конкурс на право заключения договора по размещению и отправке запасных частей ..

Акционерное общество «Первая Грузовая Компания» (АО «ПГК») Ярославский филиал АО «ПГК» проводит открытый конкурс на право заключения договора по размещению и отправке запасных частей грузовых вагонов в железнодорожном подвижном составе на 2018г.Подробную информацию можно получить по тел. (4852)52-04-24 (доб.57758) и на сайте АО «ПГК» в разделе «Клиентам и партнерам-Тендеры».Бизнес