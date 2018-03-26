Охранники
торгово-развлекательного центра Зимняя вишня в Кемерове шокировали
своей безалаберностью. Они не давали детям, оказавшимся в игровой
на четвертом этаже, спускаться и перекрыли им проходы по лестницам.
Охранники
торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове шокировали
своей безалаберностью. Они не давали детям, оказавшимся в игровой
на четвертом этаже, спускаться и перекрыли им проходы по лестницам.
Очевидец
страшной трагедии в кемеровском ТЦ рассказала, что во время происшествия охранники
центра запутали выбиравшихся из огня людей своими указаниями и тем самым обрекли
детей на гибель, передает РИА Новости. "Дочь моя была там с подружкой. Они
решили пойти играть на четвертый этаж в автоматы. Зашли, начали
подниматься, там их встретил огонь, дым, пожар – они начали убегать. Их
не пропускали охранники", – сказала мать пострадавшей Валентина
Клопенко.
"Я спрашивала: "Кто вас не пропускает?" Они
отвечают: "Охранники, дядьки в форме". Говорили: "Идете
по другой лестнице, в другую сторону". Девочки побежали
по другой лестнице, их и там встретили охранники, закрыли проход:
"Идите по другой лестнице". Они к другой лестнице, тоже
не пропускают. Детей давили, там такая паника была…", – уточнила
женщина.
Тем временем в Росгвардии заявили, что оценят действия охраны. Итоги проверки направят в следственные органы.
Напомним,
что пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове
начался 25 марта. Согласно последним данным, в результате происшествия погибли
53 человека. Еще около 50 человек пострадали, а более десяти числятся
пропавшими без вести. Как сообщает следствие, по
делу уже задержаны и допрошены 25 человек, в том числе директор ТЦ, а также
арендатор помещения, в котором, предположительно, возник пожар. Главная подозреваемая в трагедии
Надежда Судденок
, по некоторым данным, во время задержания отдыхала дома. Позже сын владелицы опубликовал опровержение вины своей матери.
По числу жертв кемеровский пожар признан один из четырех
крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999
год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышевская
в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая
лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).