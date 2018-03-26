Охранники торгово-развлекательного центра Зимняя вишня в Кемерове шокировали своей безалаберностью. Они не давали детям, оказавшимся в игровой на четвертом этаже, спускаться и перекрыли им проходы по лестницам.

Охранникиторгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове шокировалисвоей безалаберностью. Они не давали детям, оказавшимся в игровойна четвертом этаже, спускаться и перекрыли им проходы по лестницам.Очевидецстрашной трагедии в кемеровском ТЦ рассказала, что во время происшествия охранникицентра запутали выбиравшихся из огня людей своими указаниями и тем самым обреклидетей на гибель, передает РИА Новости. "Дочь моя была там с подружкой. Онирешили пойти играть на четвертый этаж в автоматы. Зашли, началиподниматься, там их встретил огонь, дым, пожар – они начали убегать. Ихне пропускали охранники", – сказала мать пострадавшей ВалентинаКлопенко."Я спрашивала: "Кто вас не пропускает?" Ониотвечают: "Охранники, дядьки в форме". Говорили: "Идетепо другой лестнице, в другую сторону". Девочки побежалипо другой лестнице, их и там встретили охранники, закрыли проход:"Идите по другой лестнице". Они к другой лестнице, тожене пропускают. Детей давили, там такая паника была…", – уточнилаженщина.Тем временем в Росгвардии заявили, что оценят действия охраны. Итоги проверки направят в следственные органы.Напомним,что пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемеровеначался 25 марта. Согласно последним данным, в результате происшествия погибли53 человека. Еще около 50 человек пострадали, а более десяти числятсяпропавшими без вести. Как сообщает следствие, поделу уже задержаны и допрошены 25 человек, в том числе директор ТЦ, а такжеарендатор помещения, в котором, предположительно, возник пожар. Главная подозреваемая в трагедииНадежда Судденок, по некоторым данным, во время задержания отдыхала дома. Позже сын владелицы опубликовал опровержение вины своей матери.По числу жертв кемеровский пожар признан один из четырехкрупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышевскаяв Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромаялошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).