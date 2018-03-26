Владелица сгоревшего кемеровского торгового комплекса Зимняя вишня Надежда Судденок была задержана полицией в качестве подозреваемой в страшной трагедии. На допрос женщину доставили из дома, где она отдыхала во время катастрофы.

Владелица сгоревшего кемеровского торгового комплекса "Зимняя вишня" Надежда Судденок была задержана полицией в качестве подозреваемой в страшной трагедии. На допрос женщину доставили из дома, где она отдыхала во время катастрофы.По фактувозгорания было возбуждено дело сразу по нескольких статьямпо статьям УголовногоКодекса: "Причинение смерти по неосторожности"; "Нарушение требований пожарнойбезопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"; "Оказаниеуслуг, не отвечающих требованиям безопасности".Как стало известно из материаловследствия, пожар возник по той причине, что в торговом центре не сработалисистемы сигнализации и пожаротушения. Это могло произойти по той причине, чтоони находились в непригодном состоянии, а последнюю проверку специалистыпроводили в 2016 году.Материал дополняется.