Владелица сгоревшего кемеровского торгового комплекса Зимняя вишня Надежда Судденок была задержана полицией в качестве подозреваемой в страшной трагедии. На допрос женщину доставили из дома, где она отдыхала во время катастрофы.
Владелица сгоревшего кемеровского торгового комплекса "Зимняя вишня" Надежда Судденок была задержана полицией в качестве подозреваемой в страшной трагедии. На допрос женщину доставили из дома, где она отдыхала во время катастрофы.
По факту
возгорания было возбуждено дело сразу по нескольких статьямпо статьям Уголовного
Кодекса: "Причинение смерти по неосторожности"; "Нарушение требований пожарной
безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"; "Оказание
услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Как стало известно из материалов
следствия, пожар возник по той причине, что в торговом центре не сработали
системы сигнализации и пожаротушения. Это могло произойти по той причине, что
они находились в непригодном состоянии, а последнюю проверку специалисты
проводили в 2016 году.
Материал дополняется.