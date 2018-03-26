Все матчи 24-го тура Российской футбольной премьер-лиги начнутся с минуты молчания в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня в Кемерове. Трагедия произошла 25 марта, в ее результате погибли более 60 человек.

Все матчи 24-го тура Российской футбольной премьер-лиги начнутся с минуты молчания в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Трагедия произошла 25 марта, в ее результате погибли более 60 человек."Российская футбольная премьер-лига выражает самые глубокие соболезнования родным и близким погибших, — говорится в заявлении РФПЛ. — В это трудное время мы с вами". Кроме того, с минуты молчания начнутся и матчи 30-го тура Футбольной национальной лиги, отмечает ТАСС. Ближайшие встречи РФПЛ и ФНЛ состоятся 31 марта и 1 апреля.