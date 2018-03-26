Очередной причиной для пересудов среди фанатов Дмитрия Билана стали загадочные снимки с юной красоткой опубликованные на официальной странице певца в Instagram. На фотографиях Билан с загадочной улыбкой нежно прижимает барышню.

Очередной причиной для пересудов среди фанатов Дмитрия Билана стализагадочные снимки с юной красоткой опубликованные на официальной странице певца в Instagram. На фотографиях Билан с загадочной улыбкой нежно прижимает барышню.Личная жизнь Димы не дает покоя поклонникам. Емуочень часто приписывают различные романы: пророчат в невесты певиц исупермоделей или распускают слухи о возможных нетрадиционных взглядах певца. Но,не смотря на шумиху вокруг звездной персоны, подробности существования артиставне сцены остаются тайной за семью печатями. Поэтому фотографии с прекраснойдевушкой сразу взбудоражили фанатов певца.Поклонники сразу узнали в молодой прелестнице участницу проекта "Голос. 1 сезон" Юлию Терещенко. Любые сомнения по поводу личности барышни развеял и сам Дмитрий. "Юль! Ну рад был тебя повидать!!!", – подписал фото Билан.Подписчики, увидев совместныефото парочки сразу заподозрили интрижку, от своих же догадок фанаты очень обрадовались, акто-то даже позавидовал певцам. "Так же хочется прижаться"; "Какая пара!"; "Ятоже хочу выглядеть такой счастливой", – восхищались пользователи соцсети.Добавим, что некоторые посчитали, что певец выглядит несчастным рядом с Юлией. "Глаза зеркало души– а в глазах печаль. всеможно исправить не горюйте Дима мы ваши поклонники. Красноярск"; "Дмитрий, у Вас такая печаль в глазах... Васчто-то тревожит?"; "Глаза у вас уставшие", – недоумевали фанаты.Артисты знакомы с 2012года. Юлия стала участницей "Голоса", во время слепых прослушиваний онаисполнила выбрала песню "Мир без любимого". Тогда к участнице шоу повернулисьсразу два члена жюри – сначала Дима Билан, а потом Леонид Агутин. Девушка сказалаАгутину, что восхищена его творчеством и хотела бы у него многому научиться,однако выбрала Дмитрия Билана, объяснив этот тем, что он все-таки повернулсяпервым. С тех пор звезд связывает нежная дружба, которая, возможно, ужепереросла во нечто большее.