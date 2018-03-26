Родственников детей, погибших при пожаре в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово, не пускают на процедуру опознания без предварительного согласия на подписку о неразглашении. Об этом на условиях анонимности рассказал один из местных жителей.

Родственников детей, погибших при пожаре в торговом центре"Зимняя вишня" в Кемерово, не пускают на процедуру опознания безпредварительного согласия на подписку о неразглашении. Об этом на условияханонимности рассказал один из местных жителей.Кемеровчанин отметил, чтополицейские также изымают камеры и мобильные телефоны у жителей домов,прилегающих к ТЦ. "По его словам, от свидетелей происшествия требуют подписки онеразглашении. Официальных сообщений на этот счет нет", — говорится всообщении "Эха Москвы" в Twitter.В свою очередь полномочный представитель президентаРоссии в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло заявил, что изучит вопросс подписками о неразглашении, передает Lenta.ru. Он отметил, что пока невладеет такой информацией, но свяжется по этому поводу со Следственнымкомитетом России (СКР).Источник в МЧС подтвердилрадиостанции "Говорит Москва", что с кемеровчан действительно берут подписку онеразглашении. По его словам, эта процедура носит протокольный характер.Напомним,пожар в кемеровском торговом центре начался днем 25 марта. Среди возможныхпричин случившегося рассматривают, в том числе, поджог. По факту случившегосявозбуждено уголовное дело.По данным МЧС на 18:00 поместному времени (14:00 по московскому), из 64 человек, погибших при пожаре,опознаны 17. Со слов одного из врачей, тела погибших покане выносят из "Зимней вишни", чтобы не вызвать панику среди собравшихся возлеторгового центра.