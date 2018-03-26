Родственников детей, погибших при пожаре в торговом центре
Зимняя вишня в Кемерово, не пускают на процедуру опознания без
предварительного согласия на подписку о неразглашении. Об этом на условиях
анонимности рассказал один из местных жителей.
Родственников детей, погибших при пожаре в торговом центре
"Зимняя вишня" в Кемерово, не пускают на процедуру опознания без
предварительного согласия на подписку о неразглашении. Об этом на условиях
анонимности рассказал один из местных жителей.
Кемеровчанин отметил, что
полицейские также изымают камеры и мобильные телефоны у жителей домов,
прилегающих к ТЦ. "По его словам, от свидетелей происшествия требуют подписки о
неразглашении. Официальных сообщений на этот счет нет", — говорится в
сообщении "Эха Москвы" в Twitter.
В свою очередь полномочный представитель президента
России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло заявил, что изучит вопрос
с подписками о неразглашении, передает Lenta.ru. Он отметил, что пока не
владеет такой информацией, но свяжется по этому поводу со Следственным
комитетом России (СКР).
Источник в МЧС подтвердил
радиостанции "Говорит Москва", что с кемеровчан действительно берут подписку о
неразглашении. По его словам, эта процедура носит протокольный характер.
Напомним,
пожар в кемеровском торговом центре начался днем 25 марта. Среди возможных
причин случившегося рассматривают, в том числе, поджог. По факту случившегося
возбуждено уголовное дело.
По данным МЧС на 18:00 по
местному времени (14:00 по московскому), из 64 человек, погибших при пожаре,
опознаны 17. Со слов одного из врачей, тела погибших пока
не выносят из "Зимней вишни", чтобы не вызвать панику среди собравшихся возле
торгового центра.