Шоумен, юморист, телеведущий Максим Галкин прокомментировал трагедию в Кемерово. Артист оставил в стороне свой комедийный образ и был предельно серьезен.

Шоумен, юморист, телеведущий Максим Галкин прокомментировал трагедию в Кемерово. Артист оставил в стороне свой комедийный образ и был предельно серьезен.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Максим Галкин опубликовал фотографию горящего в Кемерово торгово-развлекательного центра и оставил пространную запись. Популярный телеведущий, оставив свой обычно юмористический тон, оказался невероятно серьезен. Без сомнения, трагедия, в результате которой погибло множество детей, потрясла артиста."Переживаем всей семьей. Конечно, будут устанавливаться причины пожара и такого количества жертв, но одно очевидно: ну, не должно такое происходить в 21 веке при современном развитии технологий и возможностях обеспечения безопасности (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – высказал мнение Галкин.Далее шоумен отметил халатность в этом вопросе. "Техническая оснащённость и подготовка сотрудников на случай чрезвычайных ситуаций в местах скопления людей, да ещё и детей, должна быть на первом месте, до вопросов заработка. Даже если контролирующие органы смотрят сквозь пальцы, владельцы должны понимать, что это их зона ответственности: планы эвакуации, запасные выходы, сигнализация, квалифицированная помощь персонала и т.д. Если происходят такие трагедии, значит на уровне государства нужно проводить специальную программу по повышению знаний, навыков и ответственности за пожарную безопасность. Если к этому не подойти системно, то "хромая лошадь" нашего русского "авось пронесет" будет всегда пересекать наш путь и забирать жизни. В том числе жизни пожарных, ведь и они героически погибают на пожарах, которые не случились бы, если бы их коллега не брал взяток", – рассудил телеведущий.Галкин призвал власти к активным действиям. "Все виды власти обязаны воспринимать эту гибель своих граждан не как трагическую случайность, а как трагическую закономерность нашей сегодняшней действительности, потому что по поводу случайности можно только соболезновать, а с закономерностью можно бороться. Так боритесь же, черт возьми, за жизнь людей не тогда, когда уже поздно!" – выругался юморист.В заключение он написал: "Этих задохнувшихся и сгоревших детей на просмотре мультфильма уже не вернешь, так измените что-то, чтобы это никогда, НИКОГДА не повторилось, чтобы работа по повышению безопасности не закончилась сразу после волны авральных проверок, которые пройдут по всей стране. Россия станет Великой только тогда, когда в ней человеческая жизнь будет дорого стоить. Сердце кровью обливается от одной мысли о случившемся. Самые глубокие соболезнования от нашей семьи родным погибших! Душой с вами!"