Двукратный серебряный призер
Олимпиады-2108 в Пхенчхане, чемпионка мира и Европы Евгения Медведева ответила на
блиц-вопросы, касающиеся ее личной жизни. В частности, спортсменка рассказала о
том, волнуется ли перед свиданиями.
Двукратный серебряный призер
Олимпиады-2108 в Пхенчхане, чемпионка мира и Европы Евгения Медведева ответила на
блиц-вопросы, касающиеся ее личной жизни. В частности, спортсменка рассказала о
том, волнуется ли перед свиданиями.
Фигуристку спросили, на кого она бы хотела быть похожей в 30 или
40 лет. Оказалось, что девушка хочет внешность голливудской звезды.
"Вот бы выглядеть так же достойно, как Анджелина Джоли", -
цитирует Медведеву Vogue. К слову, многие ее ровесницы мечтают стать копиями знаменитых
артисток. На вопрос о том, какую бы пластическую операцию Евгения выбрала, она
ответила, что ринопластику.
Также выяснилось, что уверенной в себе чемпионку делает такая деталь,
как черная подводка для глаз. "Себя я никому не доверяю, и даже для маникюра у
меня есть свой мастер. За месяц, проведенный в Пхенчхане, все отросло, но я не
сдалась другому", – рассказала фигуристка.
Поведала Евгения и об очень
личном. По ее словам, она больше волнуется перед свиданием, чем
перед выступлением. "Как
выглядит мой день? Просыпаюсь в 8:30, завтракаю геркулесом, в 10 – в зал. Потом
весь день на катке: два льда по полтора часа и около трех часов в зале. Так
происходит шесть раз в неделю, один день выходной", – поделилась жестким
графиком Медведева.
Ранее поклонники
вручили фигуристке Евгении Медведевой новую награду – золотую медаль с
сердечками. После такого спортсменка не смогла сдержать эмоций и даже
расплакалась. Видео с вручения почетной награды появилось в Сети, а
сама Евгения Медведева была так тронута, что поделилась снимком медали со
своими подписчиками в Instagram.