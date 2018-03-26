Двукратный серебряный призер Олимпиады-2108 в Пхенчхане, чемпионка мира и Европы Евгения Медведева ответила на блиц-вопросы, касающиеся ее личной жизни. В частности, спортсменка рассказала о том, волнуется ли перед свиданиями.

Двукратный серебряный призерОлимпиады-2108 в Пхенчхане, чемпионка мира и Европы Евгения Медведева ответила наблиц-вопросы, касающиеся ее личной жизни. В частности, спортсменка рассказала отом, волнуется ли перед свиданиями.Фигуристку спросили, на кого она бы хотела быть похожей в 30 или40 лет. Оказалось, что девушка хочет внешность голливудской звезды."Вот бы выглядеть так же достойно, как Анджелина Джоли", -цитирует Медведеву Vogue. К слову, многие ее ровесницы мечтают стать копиями знаменитыхартисток. На вопрос о том, какую бы пластическую операцию Евгения выбрала, онаответила, что ринопластику.Также выяснилось, что уверенной в себе чемпионку делает такая деталь,как черная подводка для глаз. "Себя я никому не доверяю, и даже для маникюра уменя есть свой мастер. За месяц, проведенный в Пхенчхане, все отросло, но я несдалась другому", – рассказала фигуристка.Поведала Евгения и об оченьличном. По ее словам, она больше волнуется перед свиданием, чемперед выступлением. "Каквыглядит мой день? Просыпаюсь в 8:30, завтракаю геркулесом, в 10 – в зал. Потомвесь день на катке: два льда по полтора часа и около трех часов в зале. Такпроисходит шесть раз в неделю, один день выходной", – поделилась жесткимграфиком Медведева.Ранее поклонникивручили фигуристке Евгении Медведевой новую награду – золотую медаль ссердечками. После такого спортсменка не смогла сдержать эмоций и дажерасплакалась. Видео с вручения почетной награды появилось в Сети, асама Евгения Медведева была так тронута, что поделилась снимком медали сосвоими подписчиками в Instagram.