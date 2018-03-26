Посетители кинотеатра в торговом центре Зимняя вишня оказались запертыми на ключ. Система пожаротушения в ТЦ не работала, хотя проверка была буквально несколько дней назад.

Посетители кинотеатра в торговом центре "Зимняя вишня" оказались запертыми на ключ. Системапожаротушения в ТЦ не работала, хотя проверка была буквально несколько днейназад.Контролеры кинотеатра в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня"во время сеанса запирали двери зала на ключ. По словам жителей города, такимобразом они боролись с безбилетниками."У меня внук с друзьями постоянно ходили в "Зимнюювишню" в кино. И там была система: билетерши, когда пропускают всехзрителей, закрывают двери на ключ. В ответ на вопрос ребят – для того, чтобы непроходили безбилетники. Это у них была система", – сообщила свидетельница.Когда в ТЦ вспыхнул огонь, не сработала ни одна система противопожарнойбезопасности, отметили сотрудники охраны. "Началась сильная паника. Нолифты почему-то работали. Пожарка вообще не сработала. Воды не было,сигнализации не было", – приводит слова одного из охранников ТЦ Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash. Мужчина отметил, чтодаже лифты, которые при пожаре первым делом должны отключиться, продолжалиработать.Он вспомнил, что совсем недавно в торговый центрприезжали с проверкой. Не помогло. Как рассказал сотрудник охраны, онувидел, что все вокруг бегут куда-то и кричат. "Тогда я пошел спасать детей. Я просто иххватал и таскал. Не знаю, сколько... 10-15... Просто бегал, пока дышатьбыло чем", – сообщил работник.По рассказам другого охранника, за несколько минут довозгорания он видел, как в игровой зоне зажгли свечи: "Я проходил игровуюзону где-то за пять минут до пожара. В этот момент аниматоры и гости готовилистолики. Там что-то отмечали. Были точно свечи, я помню".Сотруднику пришлось заняться группой подростков, которые неоплатили аттракцион. Охранник, по его словам, собрал десять девчонок и парней ивыгнал их на улицу. Сразу после этого он увидел, что над ТЦ поднимается дым.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняявишня" в Кемерово вспыхнул 25 марта. Он начался на верхнем этаже здания,площадь возгорания составила почти 1,5 тысячи квадратных метров, обрушиласькровля.Подтверждена гибель 53 человек, в том числе девятерых детей. Пострадали45 человек. Десятки людей, в том числе более 40 детей, считаются пропавшими безвести.