Посетители кинотеатра в торговом центре Зимняя вишня оказались запертыми на ключ. Система
пожаротушения в ТЦ не работала, хотя проверка была буквально несколько дней
назад.
Посетители кинотеатра в торговом центре "Зимняя вишня" оказались запертыми на ключ. Система
пожаротушения в ТЦ не работала, хотя проверка была буквально несколько дней
назад.
Контролеры кинотеатра в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня"
во время сеанса запирали двери зала на ключ. По словам жителей города, таким
образом они боролись с безбилетниками.
"У меня внук с друзьями постоянно ходили в "Зимнюю
вишню" в кино. И там была система: билетерши, когда пропускают всех
зрителей, закрывают двери на ключ. В ответ на вопрос ребят – для того, чтобы не
проходили безбилетники. Это у них была система", – сообщила свидетельница.
Когда в ТЦ вспыхнул огонь, не сработала ни одна система противопожарной
безопасности, отметили сотрудники охраны. "Началась сильная паника. Но
лифты почему-то работали. Пожарка вообще не сработала. Воды не было,
сигнализации не было", – приводит слова одного из охранников ТЦ Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash. Мужчина отметил, что
даже лифты, которые при пожаре первым делом должны отключиться, продолжали
работать.
Он вспомнил, что совсем недавно в торговый центр
приезжали с проверкой. Не помогло. Как рассказал сотрудник охраны, он
увидел, что все вокруг бегут куда-то и кричат. "Тогда я пошел спасать детей. Я просто их
хватал и таскал. Не знаю, сколько... 10-15... Просто бегал, пока дышать
было чем", – сообщил работник.
По рассказам другого охранника, за несколько минут до
возгорания он видел, как в игровой зоне зажгли свечи: "Я проходил игровую
зону где-то за пять минут до пожара. В этот момент аниматоры и гости готовили
столики. Там что-то отмечали. Были точно свечи, я помню".
Сотруднику пришлось заняться группой подростков, которые не
оплатили аттракцион. Охранник, по его словам, собрал десять девчонок и парней и
выгнал их на улицу. Сразу после этого он увидел, что над ТЦ поднимается дым.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя
вишня" в Кемерово вспыхнул 25 марта. Он начался на верхнем этаже здания,
площадь возгорания составила почти 1,5 тысячи квадратных метров, обрушилась
кровля.
Подтверждена гибель 53 человек, в том числе девятерых детей. Пострадали
45 человек. Десятки людей, в том числе более 40 детей, считаются пропавшими без
вести.